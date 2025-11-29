Восемь пожаров вспыхнули в Таганроге после ночной атаки украинских БПЛА

В Таганроге в ночь на субботу, 29 ноября, произошла масштабная атака украинских беспилотников, в результате которой возникло восемь пожаров. Об этом проинформировала мэр города Светлана Камбулова.

Жертв при атаке беспилотников нет. На местах падения дронов работают оперативные службы. В Таганроге сохраняется введенный властями режим воздушной угрозы.

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний», – написала Камбулова в своем телеграм-канале.

Кроме того, глава администрации Таганрога сообщила, что обломки вражеских дронов были найдены рядом с тремя домами.

