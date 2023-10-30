«Обстановка горячая»: В ДНР военные РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Спорного

Боец армии РФ с позывным «Стап» рассказал, как удалось штурмом взять опорный пункт ВСУ возле Спорного, расположенный в ДНР, сообщает агентство « РИА Новости ».

В штурм пошли военные 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Боец с позывным «Стап» участвовал в штурмовой операции. Он рассказал, что после того, как военным РФ удалось занять опорный пункт, на позициях остался военнослужащий Украины.

Военные ВСУ знали, что их товарищ остался в занятом опорном пункте, но продолжали наносить удары по позициям. Боец ВСУ был ранен. Российские военные сумели своевременно оказать ему помощь. Он выжил.

«Обстановка у Спорного горячая. Вот взяли опорник, трое украинцев – 200-х (убитых), один – 300-й (раненый – ред. РИА Новостей)», - рассказал российский боец.

Эксперты рассказывают, что погодные условия начинают мешать армии РФ проводить наступательные действия. На некоторых участках все же удается реализовывать штурмовые операции.

Так, эксперт Юрий Подоляка рассказал, что военные РФ воспользовались густым туманом на авдеевском направлении. Они заняли те позиции, которые длительное время не удавалось подчинить. Военные ВСУ не ожидали такого сопротивления в сложных погодных условиях.