Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы подсчитали, что средний бюджет москвичей на подарок к Международному мужскому дню достиг ₽7 тыс., а поздравить мужчин решились 48% опрошенных, сообщает издание REGIONS .

Поздравлять мужчин с праздником собрался почти каждый второй житель столицы — 48% респондентов. При этом 17% участников опроса узнали о дате только во время исследования, но все равно решили сделать презент. Заранее к поздравлениям готовились 31% москвичей: чаще всего выбирали подарок для мужа или партнера (15%), реже — для отца, друга или коллеги (по 6%) и сына (5%).

От бритвенных наборов до дорогих подарков

Лидером среди презентов стали наборы для бритья и уходовой косметики — их выбрали 20% опрошенных. Следом идут одежда и аксессуары (по 16%), а также инструменты для ремонта и товары для хобби (по 11%).

Финансовые аппетиты участников исследования разделились на несколько диапазонов. До ₽1 тыс. планировали отдать 12% москвичей, от ₽1 тыс. до ₽3 тыс. — 23%, а от ₽3 тыс. до ₽5 тыс. — 24%. На категорию от ₽5 тыс. до ₽10 тыс. рассчитывали 21%, от ₽5 тыс. до ₽20 тыс. — 12%, а более солидный бюджет предусмотрели 7% респондентов.

Как выбирают подарки мужчинам

Почти четверть опрошенных (25%) прислушиваются к тому, о чем мужчина упоминал в разговорах раньше. Еще 17% спрашивают о нуждах напрямую, и столько же следят за хитами продаж и акциями. Опираются на собственный вкус 13% участников, столько же черпают вдохновение в обзорах и подборках, а 7% советуются с друзьями или родными получателя.

Главное в мужском подарке для аудитории — польза и практичность (39%), а также качество и надежность (37%). Ценник важен для 26%, скидки — для 17%. Молодежь в возрасте 18–24 лет активнее смотрит на рейтинг продавца и отзывы (22% против 16% в среднем по выборке). Быстрая доставка и известный бренд значимы для 13% молодых людей по каждому пункту, тогда как в целом по опросу эти факторы отметили по 10%.

Реклама решает? Что влияет на покупку

О том, что онлайн-реклама влияет на выбор подарка, заявили 80% москвичей. Периодически подмечают рекламные объявления 31% участников, еще 33% видят их постоянно, но итоговое решение принимают по характеристикам вещи. Для 16% реклама становится одним из ключевых аргументов, а среди респондентов 18–23 лет ее сильное влияние отметили 19%.

Чаще всего удачные предложения попадаются жителям столицы на маркетплейсах и площадках электронной коммерции — об этом сказали 53% опрошенных. Также подходящую рекламу находят в соцсетях (28%), поисковиках (27%) и на видеоплатформах (26%).