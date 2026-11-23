Интервальное голодание может способствовать более быстрому восстановлению поврежденных мышц. Об этом сообщает журнал Cell Reports.

К такому выводу пришли исследователи Университета Коч в Турции, изучившие влияние периодического отказа от пищи на регенерацию мышечной ткани у мышей. В ходе эксперимента ученые разделили животных на две группы. Первая чередовала 24 часа голодания с сутками свободного питания, вторая получала пищу без ограничений. Затем исследователи вызвали у мышей повреждение мышц и проследили за восстановлением.

Через десять дней выяснилось, что у мышей на интервальном голодании поврежденные мышцы восстановили больше массы, а новые мышечные волокна оказались крупнее, чем у контрольной группы. Положительный эффект наблюдался даже тогда, когда голодание начиналось уже после травмы.

Дальнейший анализ показал, что ограничение питания активировало молекулярный механизм, связанный с белками EDA2R, NIK и Myomixer. Он способствовал объединению клеток, участвующих в восстановлении мышечных волокон. Этот же механизм ранее связывали с потерей мышечной массы при онкологических заболеваниях.

Авторы подчеркивают, что эксперименты проводились только на животных, поэтому эффективность такого подхода для людей пока не доказана.

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