«Обвалы могут быть в любую секунду»: трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке

В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю проинформировали, что трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке, сообщило РИА Новости.

По информации издания, на помощь туристам направлен вертолет центра медицины катастроф. Об инциденте сообщил участник сорвавшейся группы. Он смог связаться со спасателями по телефону. Согласно предварительной информации, с Вилючинского вулкана сорвались трое или четверо человек.

«Вертолет центра медицины катастроф вылетел. Туристов, предварительно, все же трое, не четверо», — говорится в сообщении.

По данным издания, спасатели МЧС России и краевые спасатели КГКУ «ЦОД» находятся на борту вертолета, который отправился на поиски туристов. Группа отправилась в поход самостоятельно. Официально туристы не проходили регистрацию.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в социальной сети сообщил, что ведомство призывало всех туристов не подыматься на данный вулкан из-за высокой опасности. В настоящее время в регионе сохраняется рискованная сейсмопасная ситуация: обвалы могут быть в любой момент. Известно, что туристы получили серьезные травмы рук. Попросившие о помощи сообщили, что сначала не могли найти одну девушку. Сейчас ее местоположение установлено. Выбраться самостоятельно граждане не смогут.

«Сейчас полетаем, спасем всех....Жаль, что никто в толк брать не хочет — идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему ходить. Сейсмопасная ситуация в крае... обвалы могут быть в любую секунду. ЧС по этому поводу введен. День Вулкана отменили... Неужели мало знаков?» — написал министр.

Ранее сообщалось, что пропавшая 28 сентября в Красноярском крае семья ушла в поход без теплой одежды.