Прокурор запросил 20 лет экс-следователю Тамбиеву за рекордную взятку

Гособвинитель Надежда Тихонова считает полностью доказанной вину бывшего начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении рекордной взятки в размере $1,5 млн и более 2718 биткоинов, которые эквиваленты 7,3 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ».

Гособвинитель уверена, что бывший следователь причастен к получению 10 взяток в особо крупном размере и еще четырех взяток на общую сумму $1,3 млн. Кроме того, Марата Тамбиева обвиняют в превышении полномочий.

В связи с перечисленными фактами прокурор настаивает на том, что суд должен приговорить бывшего следователя к 20 годам строгого режима, а также обязать гражданина выплатить штраф в размере 500 млн руб.

«Вторую подсудимую, подчиненную Тамбиева, экс-следователя Кристину Ляховенко гособвинитель предложила осудить на 13 лет общего режима. Тамбиева также предложено лишить звания майора юстиции, а его подчиненную — старшего лейтенанта», — сообщил «Коммерсантъ».

Прения сторон состоялись в Балашихинском городском суде Подмосковья. Следствие считает, что на протяжении двух лет Тамбиев брал взятки у представителей хакерской группировки. Взамен влиял на важные решения. Так, их не отправили в СИЗО, а посадили под домашний арест. Обвиняемые продолжали пользоваться электронным кошельком, который следствие не заблокировало.

Ранее сообщалось, что за получение взятки задержан еще один экс-чиновник пермской мэрии Кудрявцев.