Properm.ru: за получение взятки задержан еще один экс-чиновник пермской мэрии

В рамках расследования уголовного дела о взятках начальнику УКС Перми был задержан еще один подозреваемый. Им оказался бывший директор МКУ «Управление технического заказчика» Андрей Кудрявцев. Задержание прошло на прошлой неделе, сообщил properm.ru.

В пятницу, 6 сентября, суд определил меру пресечения Андрею Кудрявцеву в виде пребывания под стражей до 6 ноября. В инстанции Properm.ru рассказали, что на ограничениях в передвижении настаивало следствие. Адвокаты не согласны с решением суда. Они подали апелляцию, которую суд рассмотрит в среду, 11 сентября.

В следствии редакции рассказали, что Кудрявцева обвиняют в получении взятки в виде земельного участка. Примерная стоимость угодья — 300 тыс. руб. Согласно предварительной версии, документы на участок Кудрявцеву передал собственник строительно-монтажного «Треста №6» Сергей Миков. Согласно договоренностям, бывший чиновник пермской мэрии должен был принимать объекты, выполненные «Трестом №6», без необходимых контрольных проверок.

После увольнения из мэрии Александр Кудрявцев занимал пост замдиректора ООО СК «Парма». В 2024 году компания получила разрешение на строительство третьего этапа второй очереди пермского зоопарка. Сумма контракта составила 250 млн руб. Объект был сдан своевременно и без нареканий. Кудрявцев в преддверии Дня строителя получил благодарственное письмо от регионального правительства.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов вагонов под Белгородом.