Обвинил девушек России в доступности и покинул страну: скандал в ВУЗе Волгограда

Иностранец приехал в Волгоград для обучения профессии дантиста. В свободное время он общался с девушками в социальных сетях. Одна из новых знакомых была удивлена дерзкому поведению студента. Он утверждал, что российские девушки доступные и гордился итимными связями.

Возмущенная девушка выложила в сеть скрин переписки, в которой иностранный волгоградский студент с первого диалога намекал на близкие отношения. Дело обрело резонанс. Согласно неподтвержденной информации, из-за громкого скандала студент покинул страну предположительно на время летних каникул. Профиль на сайте знакомств удален.

«Какие-то юридические последствия для данного студента маловероятны», - прокомментировал ситуацию источник «НовостиВолгограда.ру» в правоохранительных органах

Не исключено, что ВУЗ детально рассмторит данную ситуацию.