Обвинил девушек России в доступности и покинул страну: скандал в ВУЗе Волгограда
Фото: [©Сергей Пятаков/РИА Новости]
Иностранный гражданин оскорбил в переписке на сайте знакомств девушку, что стало началом масштабного публичного скандала, сообщат novostivolgograda.ru.
Иностранец приехал в Волгоград для обучения профессии дантиста. В свободное время он общался с девушками в социальных сетях. Одна из новых знакомых была удивлена дерзкому поведению студента. Он утверждал, что российские девушки доступные и гордился итимными связями.
Возмущенная девушка выложила в сеть скрин переписки, в которой иностранный волгоградский студент с первого диалога намекал на близкие отношения. Дело обрело резонанс. Согласно неподтвержденной информации, из-за громкого скандала студент покинул страну предположительно на время летних каникул. Профиль на сайте знакомств удален.
«Какие-то юридические последствия для данного студента маловероятны», - прокомментировал ситуацию источник «НовостиВолгограда.ру» в правоохранительных органах
Не исключено, что ВУЗ детально рассмторит данную ситуацию.