Обвиняемые в покушении на замгубернатора Херсонской области выступили в суде, признав вину
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В Южном окружном военном суде проходит разбирательство по делу о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, подробности которого известны агентству ТАСС.
6 июля будет оглашен приговор судьи по данному судебному разбирательству. Обвиняемым диверсантам дали возможность выступить с последним словом.
Виталий Скакун и Юрий Доманчук признают свою вину. Речь диверсанта Юрия Доманчука была более трогательной. Главный посыл – он понимает, что совершил тяжкое преступление и раскаивается. Виталий Скакун оказался менее красноречивым, но также признал вину и попросил прощение перед родственниками погибшего водителя автомобиля, в котором находился замгубернатор Херсонской области.
Известно, что прокурор настаивает на пожизненном заключении.