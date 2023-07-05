Обвиняемые в покушении на замгубернатора Херсонской области выступили в суде, признав вину

В Южном окружном военном суде проходит разбирательство по делу о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, подробности которого известны агентству ТАСС .

6 июля будет оглашен приговор судьи по данному судебному разбирательству. Обвиняемым диверсантам дали возможность выступить с последним словом.

Виталий Скакун и Юрий Доманчук признают свою вину. Речь диверсанта Юрия Доманчука была более трогательной. Главный посыл – он понимает, что совершил тяжкое преступление и раскаивается. Виталий Скакун оказался менее красноречивым, но также признал вину и попросил прощение перед родственниками погибшего водителя автомобиля, в котором находился замгубернатор Херсонской области.

Известно, что прокурор настаивает на пожизненном заключении.