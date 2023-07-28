Обвиняемый в превышении полномочий глава ГГО утвердил состав антикоррупционной комиссии

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников утвердил состав антикоррупционной комиссии, сообщает tagilcity.ru . При этом, ранее самого чиновника обвиняли в присвоении бюджетных средств, но депутаты отказались отстранять главу от занимаемой должности.

Глава ГГО Дмитрий Летников купил путевку для себя и жены за бюджетные деньги. Также до санатория семья чиновника добралась на служебном авто. Прокуратура выявила факт нарушения. Депутаты приняли решение не отстранять чиновника с занимаемой должности. В свою очередь Дмитрий Летников вернул стоимость путевки (134 860 рублей) и оплатил аренду государственного авто.

Теперь глава ГГО Дмитрий Летников утверждает состав антикоррупционной комиссии, членами которой стали 17 человек: народные депутаты и общественники, чиновники и представители силовых структур, сотрудники налоговой службы и СМИ. Прежнюю комиссию расформировали. Фамилия глава ГГО и его заместителя присутствует в списках сформированной комиссии. Список утвержден 18 июля. Руководителю аппарата мэрии ГГО Андрею Паньшину назначили контролировать исполнение постановления.