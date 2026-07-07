Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта грунтовой дороги на Колхозной улице Дедовска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Истру проверил ход капремонта грунтовой дороги на Колхозной улице в Дедовске. Здесь покрытие меняют на асфальтобетонное.

«У нас реализуется большая программа по дорогам к малым населенным пунктам. Мы видим все обращения по тем деревням, СНТ, коттеджным поселкам, которые в них нуждаются, приоритизируем их. Сегодня приехали в Дедовск м. о. Истра, где у жителей также был справедливый запрос на реконструкцию дорог. Целый комплекс дорожного покрытия заменим здесь в этом году», — отметил губернатор.

Дорога на Колхозной обеспечивает подъезды к домам, где живут более 200 человек, а также ведет к лесопарку «Массовка». Всего в этом году в Дедовске капитально ремонтируют 6 грунтовых дорог протяженностью почти 4 км. На улице Малиновка работы завершат к концу июля. На Лесной улице, подъездной дороге к СНТ «Связист» и СНТ «Сад № 3» — к сентябрю. На Западной улице и на дороге к СНТ «Чайка» работы завершили.

«Понимаем, насколько важно иметь комфортный доступ к дому для жителей, для доставки продуктов питания, для различных служб, всего, что касается безопасности. Поэтому дальше эту программу, которая идет не первый год, будем продолжать во всех округах Подмосковья. Где-то это будут дороги в твердом асфальтовом покрытии, где-то делаем отсыпку, обслуживаем», — отметил Воробьев.

В округе Истра проведут текущий ремонт 65 муниципальных дорог общей протяженностью 18,4 км. Работы завершатся до конца лета. Также приведут в порядок почти 17 км региональных дорог в рамках нацпроекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации теплоснабжения в Истре.