Обвиняемый в убийстве Фарион хотел расправиться со всеми пророссийскими депутатами

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что обвиняемый в убийстве украинской националистки Ирины Фарион мог также готовить покушение на депутата Верховной рады Максима Бужанского, известного из-за своей критики в адрес действующей власти Украины, сообщил ТАСС .

Глава МВД Клименко рассказал, что в ходе расследования сотрудники проанализировали запросы обвиняемого в убийстве Фарион в интернете. В поисковиках он часто искал различную информацию о депутате Бужанском. Политик известен тем, что критикует киевский режим. Несмотря на то, что депутат входит в президентскую партию «Слуга народа», он отказывается бороться с русским языком и не понимает необходимости сноса советских памятников.

«Мы показали его [обвиняемого] историю поисков [в интернете]. Могу открыть одно имя, которое он искал дальше - Макс Бужанский. Про остальные имена я промолчу», — сказал Клименко на брифинге, который транслировался на сайте украинского МВД.

В истории браузера обвиняемого также сохранился запрос — «пророссийские депутаты Украины». Что касается расследования по делу убийства Фарион, то задержанный житель Днепра (бывший Днепропетровск) дает показания. Поиски пистолета, которым застрелили депутата Фарион, продолжаются.

Напомним, Ирина Фарион критиковала всех людей, которые разговаривают на русском языке. Во время визита в детский сад она осудила детей за то, что они представляются русскими именами. Если родители их так назвали, всегда можно узнать украинский вариант имени. Также депутат осудила украинских военнослужащих, которые в зоне СВО говорят на русском.

Ранее сообщалось, что МВД Украины назвало три версии убийства Ирины Фарион.