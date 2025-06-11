«Обычная луна»: ростовчане разочарованы фото «клубничной луны»

По информации издания, не все пользователи оценили фотографии. Они рассказали, что надеялись увидеть на небе луну клубничного цвета. Жители региона поделились, что оранжевая луна была немного больших размеров, чем обычно. Пользовательница написала, что наблюдала за небесным светилом за городом, где мало освещения и открытое небо.

«Обычная луна. Не вижу ничего клубничного», — написали пользователи.

По информации издания, полнолуние называется Клубничным не из-за цвета луны, а периода его появления. Индейские племена обратили внимание, что в июне зреет клубника. Первое летнее полнолуние называется по-разному. Жителям Европы оно известно как Медовое. В Китае природное явление называют Луной Лотоса.

RostovGazeta также предоставила фото луны. На фоне виднеется большая круглая луна яркого цвета. Полная фаза полнолуния была видна до 10.44. Однако из-за того, что в светлое время суток рассмотреть луну сложно, россиянам рекомендовали наблюдать за ней с ночи.

Ранее астролог Элиана Астратова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что подготовили звезды для каждого знака Зодиака в период до 15 июня.