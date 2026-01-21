Обычный левый поворот на проспекте Ленина обернулся лобовым ударом и пострадавшим ребенком

В центре Кемерова произошла серьезная авария, которую активно обсуждали пользователи соцсетей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания обратился за комментариями в отдел БДД ГИБДД города.

Пользователи соцсетей публиковали фото с места инцидента. Очевидцы сообщали, что авария серьезная. Она произошла в центре города на оживленном пересечении нескольких улиц. В отделе БДД ГИБДД города корреспонденту Сибдепо подтвердили информацию о происшествии.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 20 января на проспекте Ленина. Предположительно, водитель автомобиля «Шкода Октавия» не уступил дорогу несущейся на него встречной машине. Мужчина поворачивал налево с проспекта в сторону улицы Мичурина. В это время на встречу по проспекту Ленина двигался автомобиль «Чери Тигго». Автомобили столкнулись практически лоб в лоб. Серьезные повреждения получил второй автомобиль.

По информации ведомства, в результате ДТП есть пострадавшие, в числе которых несовершеннолетний пассажир. Сотрудники продолжают разбираться в причинах аварии, находясь в поисках опровержения или подтверждения предварительной версии.

«Водитель автомобиля Шкода Октавия, доставлен бригадой СМП в лечебное учреждение, несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Шкода Октавия получила незначительные травмы», — сообщили в отделе.

