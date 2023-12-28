Обзор магазинов одежды перед Новым годом: цены, модные тренды, ассортимент

Красивый наряд на Новый год - это гарантия уверенности в себе и праздничного настроения. Корреспондент Город55 посетил различные магазины, чтобы узнать, какие тренды установлены в нынешнем сезоне, сколько стоит наряд и осталось ли еще что-либо на полках накануне праздника.

Тем, кто еще не успел приобрести наряд, переживать не стоит, сообщает gorod55.ru. В магазинах большой ассортимент. Цена зависит от выбранной сети. В одних торговых точках 5 тысяч - это минимальная стоимость одежды, а в других - это уже максимальная цена.

Праздничный образ. В новогоднюю ночь Дракон ждет, чтобы вы одели красивый наряд с блестками, стразами, мишурой, пайетками. Одним словом, чем больше блестит и сверкает, тем лучше. На прилавках легко найти платья и топы, юбки и блузки.

Тем, кто не хочет покупать наряд на одну ночь, рекомендовано обратить внимание на яркую одежду. Продается много водолазок и блузок ярких оттенков. Сочетая их с черной юбкой или брюками, можно еще не единожды одевать в другие дни.

Также в магазинах представлен большой выбор аксессуаров: сумки, ремни.

Фото: [ Город55 ]

Повседневный образ в праздничные дни. Длительные выходные позволяют россиянам проводить больше времени с семьями в домашней обстановке. Можно купить красивые наряды для последнего образа - пижамы, домашние костюмы с различными зимними принтами: снежинки, драконы, олени, пряники. Найти костюм легко за 1700 рублей.

Одежду в таком же дизайне продают и для выхода. Толстовки, свитшоты, свитера есть в большом ассортименте. Цены начинаются от 2 тысяч рублей.

Нутрициолог-диетолог Антонина Музыченко рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сделать новогодний стол менее калорийным и не набрать лишних килограммов во время праздников.