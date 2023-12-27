«Главное — тщательно пережевывайте»: выяснилось, как сделать новогодний стол менее калорийным

Новогодние праздники — время, когда люди позволяют себе расслабиться, забыть о диетах и ограничениях в пище. Некоторые не всегда задумываются о том, что едят, и это очень вредит не только фигуре, но и здоровью.

Нутрициолог-диетолог Антонина Музыченко рассказала, как сделать новогодний стол менее калорийным и не набрать лишних килограммов во время праздников.

«Очевидно, калории мы набираем из жирной пищи. Ее стоит заменить аналогичной. Например, свинину можно заменить на курицу или индейку», — пояснила Музыченко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Майонез замените на домашний соус из сметаны и соли или на соус из йогурта и горчицы. Промышленные соки и напитки — на домашние морсы или простую воду с долькой лимона, огурца или мятного листика.

«Традиционные гарниры, такие, как белый рис, картофель можно заменить на менее калорийные бурый рис и батат. Хорошо подходят запеченные бобовые: фасоль, чечевица и горох», — посоветовала собеседница.

Приветствуется большое количество овощей и сезонных фруктов: например, популярных мандаринов. Однако нежирная, некалорийная пища — это еще не все.

«Внимательно следите за размером порций. Пробуйте вкусности понемногу и при необходимости берите еще, но не съедайте сразу большую порцию», — предупредила специалист.

По словам Музыченко, хорошо подойдет метод, при котором половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — злаковые и сложноуглеводные продукты, и еще четверть — белок. Отдайте предпочтение тушеным и вареным блюдам.

«Начинать лучше с легких закусок, потом возьмите небольшую порцию основного блюда и только в конце вечера приступайте к десерту. И главное — тщательно пережевывайте, чтобы быстрее почувствовать сытость», — заключила диетолог.

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