Школьные правила изменятся с 2027 года: старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы

С 1 сентября 2027 года в старших классах начнет действовать новый стандарт, который позволит ученикам изучать все предметы на базовом уровне без выбора углубленных дисциплин. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

По словам Кравцова, сейчас школьники должны изучать на углубленном уровне не менее двух предметов. После введения нового стандарта такой обязанности не будет.

При этом обучение по шести профилям сохранится. Школы также смогут гибко формировать узконаправленные группы для изучения отдельных дисциплин.