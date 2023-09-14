Очереди и игнорирование пациентов: В Ижевске главврач стоматологии прокомментировал жалобы

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Станислав Курсаков рассказал, почему в медицинском учреждении большие очереди, а дозвониться в регистратуру невозможно, как и взять номерок, сообщает udm-info.ru .

Дефицит номерков – это не проблема, которая возникла по вине медицинского учреждения. Есть годовой план, который устанавливает Фонд ОМС и страховые компании, руководствуясь государственными программами.

«Сегодня доступность номерков к стоматологу намного выше, чем была лет 20 назад. Вспомните, что за номерком нужно было приходить к 3-4 часам утра. Сегодня федеральные органы сделали суперпрозрачную систему записи к врачам. Можно записаться и в регистратуре, и через интернет, и через кол-центр. А мы еще сделали и свои кол-центры, в каждом из подразделений», – рассказал Станислав Курсаков

Увеличить количество номерков можно при условии, если свободные талоны останутся в медицинском учреждении, которое находится в регионе по соседству.

Пациенты жалуются, что записываться на прием можно в 12 ночи, что не очень удобно. Станислав Курсаков объяснил, что все платформы для онлайн-записи - Госуслуги и Региональный портал – работают круглосуточно.

Что касается очередей, то главврач проводил исследование. Среднее время ожидания составляет семь минут. Станислав Курсаков предполагает, что когда человеку плохо, то ему каждая минута кажется вечностью.

Дозвониться в регистратуру сложно только из-за того, что поступает много обращений. Была проведена проверка. За один день сотрудники принимают 500 звонков.