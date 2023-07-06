Очередная инфекция от летучих мышей: в Омской области зафиксировали первый случай заражения

В региональном Роспотребнадзоре Омской области зафиксировали первый случай заражения лихорадкой Денге, сообщает gorod55.ru . Болезнь поражает летучих мышей и обезьян, а к человеку вероятнее всего переходит через укус комара Aedes aegypti.

Вероятность заразиться подобной инфекцией высока при условии пребывания за границей. По приезду домой в случае плохого самочувствия в Роспотребнадзоре рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Лихорадкой Денге чаще всего болеют в Азии, Африке, Океании и на территориях вблизи Карибского моря.

С начала года это первый зафиксированный случай заболевания, но согласно статистике последних 12 лет лихорадкой Денге болело 18 человек. В каждом случае зараженные привозили инфекцию из-за границы.