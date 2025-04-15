Очевидец рассказал, как в Приморье водитель «драпанул и эпично подпрыгнул» на ж/д переезде

Очевидец снял нарушение на видео. По его словам, загорелся красный свет, сигнализирующий о необходимости остановиться. Однако водитель микроавтобуса проигнорировал светофор. Он решил проскочить через рельсы. Заехав в зону, расположенную вблизи рельсов, оказался в ловушке. В это же время с одной стороны дороги шлагбаум опустился.

На видео видно, что водитель остановился. Очевидец предполагает, что водитель размышлял о дальнейших действиях. Однако вскоре на скорости проехал вперед по рельсам. Находились ли пассажиры в микроавтобусе, не сообщается. По мнению издания, водитель подвергал свое здоровье и жизнь опасности.

«В какой-то момент он драпанул и эпично подпрыгнул», — сообщил очевидец.

Ранее сообщалось, что кузбассовцы посвятили аккаунт ненависти к автобусу № 51.