Пермячка призналась в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане возле свалки

Корреспондент Properm.ru выяснил, что в понедельник, 15 июля, во второй половине дня 34-летней Ирине Шатовой суд вынесет меру пресечения. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что женщина в ходе очередного допроса дала признательные показания.

Сначала женщина отрицала свою вину и не признавалась в убийстве сына. Тело погибшего мальчика нашли в чемодане вблизи мусорных контейнеров. Записи камер видеонаблюдения позволили установить, что чемодан в ночь на 12 июля принесла на мусорную площадку женщина. На протяжении 13 июля она не покидала квартиру, предположительно потому что боялась встретить сотрудников правоохранительных органов. К вечеру этого же дня ее задержали. До того как женщина полностью призналась в убийстве девятилетнего сына, следствие ходатайствовало о ее аресте. С учетом новой информации суд вправе одобрить ходатайство следствия.

Журналисту Properm.ru из достоверных источников стало известно, что девятилетний мальчик не ходил в школу. До 2019 года ребенок посещал детский сад. Мать настаивала на домашнем обучении. Отец жестоко убитого ребенка покинул Россию давно. Он отбывает наказание в тюрьме США. Женщина жила с сожителем. На камерах видеонаблюдения зафиксировано, что с чемоданом она выходила из квартиры вместе с ним. Пермячка пешком дошла до центра города, оставила чемодан возле мусорных контейнеров, прогулялась по набережной и вернулась в квартиру.

Ранее мы сообщали, что в Оренбурге полиция ищет родителей ребенка, которого по городу перевозили в клетке.