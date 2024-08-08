Очевидцы атаки на авто Поддубного рассказали подробности трагедии

Коллеги раненого журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, которые ехали на машине следом за пострадавшим, рассказали военкору KP.RU Александру Коцу, что именно произошло.

Оператор Рубен Меробов и звуковик Стас Еловский рассказали, что вечером 7 августа направились в Суджу, чтобы снять репортаж о боях в городе. При въезде в населенный пункт услышали автоматную очередь. Уже после трагедии поняли, что вероятнее всего военнослужащие РФ сбивали дрон противника.

Журналист Евгений Поддубный среагировал на стрельбу и развернул автомобиль. Коллеги ехали следом за ним на другой машине. Неожиданно над автомобилем, в котором находился Поддубный, раздался взрыв. Очевидцы предполагают, что дрон-камикадзе противника мог целенаправленно следить за авто. Машина покатилась в кювет, где перевернулась и загорелась. Предположительно, военкора выбросило из автомобиля в момент падения.

«Вероятно, съемочную группу „срисовал“ сверху дрон-разведчик и навел на нее FPV», — написал Коц со ссылкой на коллег Поддубного.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело о покушении на убийство военного журналиста Евгения Поддубного, который осуществлял мирную миссию на территории Курской области и был без оружия.