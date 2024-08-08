СК завел уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного

После украинской атаки вблизи Курской границы Следственный комитет РФ начал делопроизводство по факту покушения на военного журналиста ВГТРК Евгения Поддубного.Об этом в четверг, 8 августа, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

Светлана Петренко сделала акцент на том, что Евгений Поддубный не носил при себе оружия и не участвовал в боевых действиях, поэтому он не представлял опасности для армии ВСУ.

«По данному факту главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ)», — заявила представитель Следственного комитета.

Также известно, что военкора с тяжелыми ранениями доставили в Курскую областную больницу, его готовят к эвакуации в Москву. СК РФ делает все возможное, чтобы найти виновных.

Евгений Поддубный попал под удар ВСУ 7 августа — его автомобиль атаковал украинский дрон.Съемочная группа, которая находилась с ним в машине, не пострадала. Медики оценивают состояние военкора, как тяжелое.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.