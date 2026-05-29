Очевидцы говорили о «Калашникове», а полиция нашла «Сайгу»: новые подробности ночной стрельбы в Кемерове

В ночь на 29 мая в областном центре Кузбасса на проспекте Ленина, неподалеку от парка Ангелов, жители услышали звуки, напоминающие стрельбу. Очевидцы сообщили, что какой-то мужчина применил оружие. По утверждению местных жителей, речь шла не о муляже или имитации, а о реальном автоматическом оружии — внешне напоминающем знаменитый автомат Калашникова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам очевидцев, один из местных жителей решил вмешаться в ситуацию. Ему удалось обезвредить стрелявшего. После этого человек в одежде красного цвета попытался забрать автомат и покинуть место происшествия. Однако его остановил еще один молодой человек. На видеозаписях, снятых на месте событий, видно, что к зоне происшествия подъехали экстренные службы.

Согласно официальной информации городского управления МВД, в городе во время ночного инцидента стреляли из мощного ружья марки «Сайга». Трое мужчин прямо на улице затеяли ожесточенную ссору. В кульминационный момент конфликта один из участников решил применить оружие, чтобы отстоять свою позицию. Напуганные жители соседних домов, услышав стрельбу, немедленно начали звонить в полицию.

«К огромному счастью в этой ночной истории никто не погиб и не получил ранений, потому что пули улетели в воздух, а не в людей», — говорится в статье «Сибдепо».

Ранее сообщалось, что очевидцы поделились подробностями утреннего происшествия в одном из крупнейших вузов Кузбасса.