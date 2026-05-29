Полчаса под дождем: очевидцы поделились подробностями утреннего происшествия в одном из крупнейших вузов Кузбасса

В пятницу, 29 мая, в 9 часов утра в здании Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) сработала пожарная сигнализация, после чего началась массовая эвакуация студентов и сотрудников вуза, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на вызов оперативно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к проверке помещений одного из крупнейших вузов Кузбасса. Людей вывели из корпусов на улицу. В пятницу в городе идет дождь, что могло вызвать дискомфорт студентов во время эвакуации.

«Мы стояли на улице 33 минуты», — отметил собеседник Сибдепо.

Позже редакции также сообщили, что всех студентов отпустили по домам. В МЧС предоставили официальные подробности утреннего инцидента. Сотрудники предполагали, что здание заминировали. Однако после тщательной проверки стало ясно, что данная информация не является достоверной.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили против полного запрета ИИ для студентов.