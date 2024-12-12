Очевидцы рассказали о несчастном случае с отрезанной головой рабочего в Перми

В СУ СК России по Пермскому краю сообщили о гибели мужчины 1963 года рождения у пермского торгового центра «Радуга». Трагедия произошла во время выполнения мужчиной рабочих обязанностей. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые опрашивают свидетелей, осматривают место гибели мужчины, проводят необходимые для следствия действия.

«Следственным отделом по Свердловскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины 1963 года рождения у торгового центра «Радуга», — указано в сообщении

Properm.ru, ссылаясь на данные социальных сетей, пишет, что вследствие трагедии рабочему оторвало голову. Корреспондент пообщался с очевидцами происшедшего. Свидетели утверждают, что во время выезда из парковки мужчина отвлекся. Он вставлял карточку в паркомат, но по мнению очевидцев, случайно нажал на рычаг. Неосторожные действия привели к тому, что механизм заработал. Насколько версия очевидцев правдоподобная, разберутся сотрудники правоохранительных органов.

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