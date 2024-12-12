Жители Приморья сомневаются в правдивости причин гибели рыбака

Некоторые жители Приморского края сомневаются в правдивости информации о гибели рыбака в Надеждинском районе, согласно которой мужчина выехал на неокрепший лед, сообщил vostokmedia.com.

Корреспондент «Восток-Медиа» отправился на берег и пообщался с теми, кто увлекается ловлей рыбы в зимний период времени. Так, одна из местных жительниц поделилась мнением, что обнародованная информация не является достоверной.

«Да, просто так преподнесли! На самом деле он не выезжал на лед. Он был хорошим человеком. Его ждали дома жена, дети, внуки», — рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» женщина.

Местный житель поделился другой версией. Он считает, что автомобиль, в котором находился рыбак, случайно выехал на лед из-за технической неисправности. Мужчина отметил, что такое предположение высказывают также некоторые жители района.

Согласно официальной версии, внедорожник с 59-летним мужчиной провалился под лед на реке Смеринка. Некоторые собеседники редакции не исключили, что рыбак мог целенаправленно заехать на лед. Они не понимают, зачем некоторые граждане рискуют жизнью ради ловли рыбы. Люди отметили, что в настоящее время лед еще очень тонкий. Риск провалиться, даже передвигаясь пешком, высокий.

«Чем он думал, когда выезжал на Ниве на двухсантиметровый лед? Отчаянные люди настойчиво ищут встречи со смертью», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли рыбаку, который застрял на лодке в середине водоема.