Очевидцы рассказывают о ситуации в Израиле: подготовлены бомбоубежища, отменены рейсы

Родственники жителя Челябинска, которые проживают в Европе, сообщили о сложностях с перелетами, сообщает kursdela.biz. Рейсы массово отменяют, поэтому родственники не могут вернуться домой.

«Рейс из Праги вчера отменили в Тель-Авив», - сообщает источник издания «Курс дела»

Также в Иерусалиме периодически срабатывает система оповещения о тревоге. Так, брат читателя издания вчера, 8 октября, находился в Иерусалиме, когда сработала система оповещения об опасности. Мужчина бежал в ближайшее бомбоубежище для укрытия.

В стране объявлены официальные военные действия против ХАМАС. Об этом рассказывают очевидцы происходящего военного столкновения между Израилем и Палестиной.

Челябинец, который в настоящее время находится в израильском городе Ариэль, рассказал о текущей ситуации. Звуков стрельбы в населенном пункте не слышно. Открыты все бомбоубежища. Поступает информация из СМИ, что стоит ограничить все передвижения. Периодически перекрывают движение в городе. Когда можно выходить из квартир, оповещают по громкоговорителям. Челябинец отмечает, что в южной стороне страны ситуация критическая.

«В южных городах, похоже, плохо. Прорвались террористы», - сообщает источник издания «Курс дела»

Ариэль – город, в котором проживает много россиян, отмечает издание.