Три недели под носом у ВСУ: российский боец жил в тылу врага три недели

Российский боец Эмиль Зарипов три недели находился под носом у Вооруженных сил Украины, добывая важную информацию. Об этом сообщает RT со ссылкой на сослуживцев военнослужащего.

Как рассказали сослуживцы, Зарипов одним из первых незаметно пробрался в Северск, где на тот момент еще стояли подразделения ВСУ. В тылу противника он остался в одиночку — и продержался там около трех недель. Все это время боец маскировался и вел разведку прямо под носом у украинских военных, передавая сведения своим.

Собранная информация в итоге помогла российским войскам установить контроль над Северском. За мужество и работу в тылу врага Зарипову присвоили звание Героя России. Однако выйти с задания живым ему было не суждено — боец погиб.

Ранее стало известно, что боец ВСУ сдался в плен и раскрыл ситуацию в «медвежьем углу».