Сменить пароль может быть недостаточно: новый вирус научился красть письма из почты Gmail

Пользователей Gmail предупредили о новом вредоносном ПО Remus Stealer, которое может дать хакерам доступ к личным письмам и кодам подтверждения, пишет Daily Mail. По данным специалистов организации Hudson Rock, занимающейся вопросами кибербезопасности, такую программу сейчас рекламируют на хакерских форумах.

Создатели вируса утверждают, что он позволяет искать письма в чужом Gmail, читать переписку и перехватывать коды для входа в другие сервисы. В таком случае под угрозой могут оказаться банковские, торговые и другие аккаунты, где Gmail используется для восстановления пароля.

Разработчики Remus Stealer также заявляют, что доступ к письмам может сохраняться даже после смены пароля или закрытия браузера. Однако специалисты пока не смогли независимо подтвердить эту возможность.

Google заявила, что речь не идет о новой уязвимости Gmail. По версии компании, вирус крадет данные с уже зараженного устройства, пока человек остается авторизованным в своем аккаунте.

Специалисты советуют удалить вредоносную программу, сменить пароль с безопасного устройства и завершить все подозрительные сеансы. Также стоит проверить подключенные устройства, сторонние приложения, переадресацию писем и настройки восстановления аккаунта.

Google дополнительно рекомендует включить усиленную защиту браузера и использовать ключи доступа вместо обычных паролей.