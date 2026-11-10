Архитектура и кино: стало известно, где россияне разрешают использовать искусственный интеллект

Большинство россиян (59%) скептически относятся к применению нейросетей в творчестве и считают, что искусственный интеллект снижает культурный уровень общества (60%). При этом многие не всегда способны отличить сгенерированную музыку от композиций реальных исполнителей: 46% признаются, что лишь иногда могут это сделать, а 26% вовсе не замечают разницы. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

Отношение к ИИ зависит от сферы: чаще всего его допускают в архитектуре (33%) и кино (32%), тогда как в литературе (11%) и театре (10%) — гораздо реже. Несмотря на критику, 63% опрошенных не готовы платить больше за контент, созданный исключительно людьми, однако 93% считают обязательной маркировку произведений, сгенерированных нейросетями.

Ранее сообщалось, что ИИ-песни с матом набирают популярность и приносят доход.