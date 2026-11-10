Штраф ₽3,4 тыс.: эксперт призвал туристов регистрировать маршруты в МЧС
Эксперт Второв: за незарегистрированный маршрут в МЧС грозит штраф ₽3,4 тыс.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Никольская]
Многие туристы ошибочно воспринимают обязательную регистрацию маршрута на сайте МЧС как досадную бюрократическую формальность, хотя процедура давно переведена в онлайн-формат. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал руководитель Всероссийской Ассоциации волонтерских организаций «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.
По его мнению, необходимо воспитывать культуру безопасности с раннего возраста, чтобы взрослые путешественники осознавали ценность собственной жизни, а не гнались за эффектными кадрами.
Некоторые любят сфотографироваться на закате и поймать тот самый кадр — это приводит к трагедии,
— добавил Второв.
Он подчеркнул, что процедура регистрации — это не ограничение свободы, а инструмент спасения. Внесение данных о составе группы, контактах и точном маршруте позволяет спасателям оперативно начать поиски и оказать помощь, если туристы не выйдут на связь в назначенное время. Это критически важно в труднодоступной местности, где сотовая связь может отсутствовать, а рельеф скрывает людей от поисковых дронов.
Кроме того, эксперт напомнил о финансовой стороне вопроса: за несоблюдение установленных норм безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером 3,4 тыс. рублей. Согласно приказу МЧС России от 29 марта 2023 года № 270, информирование ведомства обязательно для маршрутов, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным или спелеологическим объектам. Регистрация дает туристам возможность получить актуальную информацию о состоянии тропы, прогнозах ЧС и порядке связи с ближайшими спасательными подразделениями.
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