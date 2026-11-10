Штраф ₽3,4 тыс.: эксперт призвал туристов регистрировать маршруты в МЧС

Многие туристы ошибочно воспринимают обязательную регистрацию маршрута на сайте МЧС как досадную бюрократическую формальность, хотя процедура давно переведена в онлайн-формат. Об этом в эфире телеканала « Крым 24 » рассказал руководитель Всероссийской Ассоциации волонтерских организаций «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

По его мнению, необходимо воспитывать культуру безопасности с раннего возраста, чтобы взрослые путешественники осознавали ценность собственной жизни, а не гнались за эффектными кадрами.

Некоторые любят сфотографироваться на закате и поймать тот самый кадр — это приводит к трагедии, — добавил Второв.

Он подчеркнул, что процедура регистрации — это не ограничение свободы, а инструмент спасения. Внесение данных о составе группы, контактах и точном маршруте позволяет спасателям оперативно начать поиски и оказать помощь, если туристы не выйдут на связь в назначенное время. Это критически важно в труднодоступной местности, где сотовая связь может отсутствовать, а рельеф скрывает людей от поисковых дронов.

Кроме того, эксперт напомнил о финансовой стороне вопроса: за несоблюдение установленных норм безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером 3,4 тыс. рублей. Согласно приказу МЧС России от 29 марта 2023 года № 270, информирование ведомства обязательно для маршрутов, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным или спелеологическим объектам. Регистрация дает туристам возможность получить актуальную информацию о состоянии тропы, прогнозах ЧС и порядке связи с ближайшими спасательными подразделениями.

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