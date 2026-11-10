Фицо ответил Мерцу на угрозы: ни цента Украине

Фицо ответил на угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

Политика

Словакия не даст ни цента на кредит Украине, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать новый бюджет Евросоюза в случае отказа выделить средства для Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Фицо отреагировал на демарш Берлина без дипломатических реверансов. По его словам, когда на кону интересы Словакии, ему совершенно безразлично, что заявляет Мерц. Позиция Братиславы осталась неизменной: ни цента — ни в кредит, ни в подарок для Киева.

Угрозу канцлера заблокировать бюджет ЕС премьер парировал симметрично, напомнив, что и у Словакии есть такой же рычаг. Фактически он предложил Мерцу сыграть в его же игру — и намекнул, что ставки в ней выше, чем кажется Берлину.

Ранее стало известно, что Фицо назвал шантажом ультиматум Мерца о финансировании Украины.

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