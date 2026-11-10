Области человеческого мозга не уменьшаются из-за нарушения режима сна, а подобные утверждения являются антинаучными домыслами. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев в комментарии для Pravda.Ru .

По его словам, современные томографы не обладают достаточным разрешением, чтобы зафиксировать микроскопические изменения границ полей коры, а за реальные изменения структуры часто принимают перераспределение жидкости в организме.

Единственным достоверно установленным случаем колебания объема мозга является гормональная зависимость от гидратации у женщин в фертильном периоде. Савельев подчеркнул, что реальное уменьшение объема происходит только при склерозе или массовой гибели нейронов, например, при хроническом алкоголизме. При этом врачи напоминают, что здоровый сон остается критически важным для когнитивных функций, а 93% граждан считают необходимой маркировку ИИ-контента.

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