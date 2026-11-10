В Нижегородской области работающих впервые с 2021 года стало больше неработающих
В Нижегородской области официально занято более 1,5 млн человек
Фото: [Медиасток.рф]
Впервые с 2021 года число работающих жителей Нижегородской области превысило количество неработающих. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Как заявил замгубернатора Егор Поляков, сейчас в регионе трудоустроены более 1,532 млн человек, а без работы числятся 1,510 млн, включая детей, пенсионеров и женщин в декрете). За полтора года официально трудоустроились свыше 100 тыс. человек.
С 2025 года власти ведут системную работу по выводу граждан из теневой занятости, чтобы обеспечить им социальные гарантии.
Ранее сообщалось, что Чукотка возглавила рейтинг высоких зарплат.