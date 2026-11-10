Пандемия могла ускорить старение организма: сильнее всего эффект заметили у подростков

Стресс во время пандемии COVID-19 мог ускорить биологическое старение организма, особенно у подростков, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале PNAS. Ученые изучили образцы слюны более чем тысячи жителей Германии и сравнили данные до пандемии и после карантинов.

В исследовании участвовали дети примерно 8–10 лет, подростки 14–16 лет и молодые взрослые 20–29 лет. Ученые смотрели на изменения в ДНК, которые могут показывать, насколько быстро стареет организм.

У трех из четырех способов измерения появились признаки более быстрого старения после пандемии. Но когда ученые сравнили эти данные с уровнем пережитого стресса, четкая связь появилась только у подростков.

Сильнее изменения были у тех, кто тяжелее переносил ограничения, нехватку общения и разлуку с близкими людьми. Исследователи считают, что подростковый возраст может быть особенно чувствительным к длительному стрессу.

На скорость старения также были связаны другие факторы. В частности, более высокий индекс массы тела и курение чаще совпадали с признаками ускоренного старения.

Авторы подчеркивают, что пока неизвестно, сохранятся ли эти изменения надолго и приведут ли они к проблемам со здоровьем в будущем. Для этого нужны более длительные наблюдения.