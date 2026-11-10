«Тихая охота»: инструктор первой помощи оценила статистику пропаж в Крыму

В среднем ежемесячно жители Крыма подают около 35 заявлений о пропаже граждан, и, если в течение месяца поступает менее 30 таких сообщений, этот период считается удачным. Об этом в эфире телеканала « Крым 24 » рассказала старший поисковой группы поисково-спасательного отряда «ПоискКрым», действующий инструктор первой помощи Виктория Гребенштейн.

По ее словам, количество обращений напрямую зависит от времени года: летом оно возрастает из-за наплыва туристов, а осенью активизируются грибники, отправляющиеся на «тихую охоту».

При этом наиболее часто поиски проводятся в городской черте, где проживает и находится значительное количество людей.

Ранее эксперт Второв заявил, что за незарегистрированный маршрут в МЧС грозит штраф 3,4 тыс. рублей.