Очевидцы сообщили, что в Ревде проходят съемки кино с актером из «Жуков»

Очевидцы сообщили, что во вторник, 6 мая, в Ревде проходили съемки кино, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, съемочную группу горожане видели у бывшего кафе «Металлург», которое расположено на улице Чайковского. Среди актеров жители заметили Вячеслава Чепурченко, которого зритель особенно полюбил после появления на экранах в фильмах «Игры», «Жуки» и «ГДР».

По данным телеграм-канала «Ревдинский рабочий», съемочная группа была замечена также в понедельник, 5 мая. Предполагается, что в городе проходили съемки пилотной серии. Название сериала пока не утверждено. Сериал планируют снимать для известного российского канала.

Судя по кадрам, которые есть в распоряжении канала, возле кафе «Металлург» снималась сцена с Чепурченко. Актер садился в автомобиль за пассажирское сидение. За рулем была актриса, которой сотрудник подробно рассказывал о деталях съемки сцены. На данный момент других подробностей о съемках нет.

Горожане активно обсуждали съемки фильма. Мнения жителей разделились. Одни уверены, что актеры были удивлены городом, в котором есть проблемы с дорогами. Другие считают, что населенный пункт не хуже других городов РФ.

Ранее сообщалось, что российскую версию сериала «Богатые тоже плачут» могут снять в Мексике.