Российскую версию сериала «Богатые тоже плачут» могут снять в Мексике

Мексика и Россия начали вести переговоры о создании ремейка популярного сериала «Богатые тоже плачут». Об этом РИА Новости сообщил посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

По его словам, стороны обсуждают возможность съемок сериала с российскими актерами в Мексике.

«Сейчас идут переговоры о возможности создания российской версии известных мексиканских сериалов „Богатые тоже плачут“ или „Взгляда женщины“», — сообщил дипломат.

Он добавил, что вопрос активно изучается сценаристом и продюсером из Мексики Эпигменио Ибарра, который недавно посетил Россию. Во время визита он провел переговоры с местными продюсерами, чтобы выяснить их заинтересованность в реализации подобного проекта.

Ранее российский режиссер Никита Михалков заявил, что фильму Шона Бейкера «Анора» не присудили бы главный приз Московского международного фестиваля (ММКФ), который он возглавляет.