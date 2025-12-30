Один билет за 10 тыс. руб. и спорные отзывы: «Щелкунчик» одновременно восхищает и разочаровывает зрителей

В преддверии новогодних праздников россияне посещают вариации «Щелкунчика», сообщила rostovgazeta.ru. Корреспондент издания изучил отзывы зрителей, которые оказались противоречивыми.

По информации издания, столичные артисты приезжают в Ростов-на-Дону с новогодними представлениями. Анонсы спектаклей уже представлены на сайтах. Большинство билетов раскуплены. Так, в Ростовском государственном музыкальном театре представят жителям и гостям города балет «Щелкунчик» (6+). В настоящее время остался один билет в партере стоимостью 10 тыс. руб.

По данным издания, вариации «Щелкунчика» представлены в различных ростовских театрах. Зрители оставляют противоречивые отзывы. Некоторые пишут на различных порталах, что представления подарили положительные эмоции. Зрители отмечают красивые декорации, артистизм героев, гармоничное музыкальное сопровождение.

«Прекрасная, сказочная и волшебная история. Доставили огромное море эмоций. Артистам благодарность. Просто чудо», — написал зритель.

По информации издания, некоторые зрители оставили негативные отзывы. Одна из главных претензий — высокая стоимость билетов. Россияне ожидают более сказочных постановок.

«Своих денег за билеты, это на наш взгляд, не стоит», — делятся мнением россияне.

