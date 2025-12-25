Лучшие ледовые шоу зимы 2025/26 в Москве: Плющенко, Навка и сказки, которые нельзя пропустить

Зимний сезон 2025/26 обещает стать по-настоящему сказочным в столичном регионе: ведущие продюсеры и звезды фигурного катания представляют масштабные ледовые шоу для всей семьи. Классические сюжеты, современные технологии, живая музыка, симфонические оркестры и выступления олимпийских чемпионов превращают каждую постановку в яркое событие новогодних каникул. Лучшие ледовые спектакли — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Белоснежка»

Евгений Плющенко — легендарный фигурист, чьи представления — неизменный символ зимнего праздника для поклонников фигурного катания. Его ледовое шоу «Белоснежка» переносит зрителей в атмосферу волшебной сказки, где добро, искренность и внутренняя сила способны преодолеть любые испытания. По сюжету принцесса Белоснежка, роль которой исполняет Анна Щербакова — олимпийская, мировая и европейская чемпионка, проходит через знакомые каждому трудности, чтобы в финале одержать победу над злом.

Возрастное ограничение: 0+.

Дата: с 27 декабря по 4 января;

Время: 13:00, 18:00, 19:00;

Место и адрес: ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо»;

Стоимость билетов: от 500 рублей.

Ледовое шоу «Золушка»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представляет премьеру ледового шоу «Золушка», созданного по мотивам одной из самых любимых сказок. Легендарная история раскрывается в новой интерпретации — как современное высокотехнологичное представление на льду. Знакомый с детства сюжет превращается в масштабный спектакль с мультимедийными эффектами, сложными техническими элементами и выразительной хореографией.

Фото: [ медиасток.рф ]

В главных ролях — звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Егор Мурашов, Евгений Кузнецов.

Возрастное ограничение: 0+.

Дата: до 8 января;

Время: по расписанию;

Место и адрес: Москва, Ходынский бульвар, 3, ДС «Мегаспорт»;

Стоимость билетов: от 2 тыс. рублей.

Ледовое шоу-сказка с балетом «Щелкунчик»

Создатели ледового шоу с балетом «Щелкунчик» Яна Рудковская и Евгений Плющенко уверены, что эту классическую постановку можно и нужно смотреть каждый год. «Щелкунчик» давно стал семейной новогодней традицией, а в новом формате он выходит за пределы театральной сцены, превращаясь в масштабное зрелище. Объединив фигурное катание и классический балет в едином пространстве, шоу становится еще более зрелищным и доступным для широкой аудитории.

Фото: [ медиасток.рф ]

Балетные партии и фигурное катание будут поддерживаться яркими новыми мультимедийными решениями и костюмами, закадровый текст делает сказку более адаптивной и понятной для детей. В главных ролях — призер Олимпийских Игр по фигурному катанию Александра Трусова, серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов, фигурист Георгий Куница и чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная.

Дети до двух лет включительно могут посетить представление бесплатно без предоставления отдельного места.

Возрастное ограничение: 0+.

Дата: с 2 по 4 января;

Время: по расписанию;

Место и адрес: Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145, Live Арена;

Стоимость билетов: от 1 тыс. рублей.

Ледовое шоу «История любви Шахерезады»

Восточная сказка оживает на льду в шоу «История любви Шахерезады». Зрителей ждет гармоничное сочетание фигурного катания, восточной хореографии, впечатляющих декораций и спецэффектов.

Постановка создана по мотивам знаменитого цикла «Тысяча и одна ночь» и рассказывает историю любви персидского царя Шахрияра и мудрой Шахерезады в формате масштабного музыкально-театрального шоу.

Фото: [ t.me/navkatatiana ]

Возрастное ограничение: 0+.

Дата: с 13 по 23 февраля;

Время: по расписанию;

Место и адрес: Москва, улица Нижние Мневники, 10А, Навка Арена;

Стоимость билетов: от 1,5 тыс. рублей.

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Буратино»

Илья Авербух представляет спектакль для всей семьи «Буратино», который пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках. В главных ролях — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Матвей Ветлугин и другие известные спортсмены.

В постановке участвуют фигуристы, танцоры, театральные актеры и цирковые артисты. Современная хореография, эффектные световые решения и высокий уровень комфорта для зрителей делают шоу ярким событием зимнего сезона.

Продолжительность — 2 часа 15 минут с одним антрактом.

Фото: [ медиасток.рф ]

Возрастное ограничение: 0+.

Дата: с 27 декабря по 7 января;

Время: по расписанию;

Место и адрес: Москва, Дворец гимнастики Ирины Винер, Лужники;

Стоимость билетов: от 3 тыс. рублей.

Ледовое шоу-сказка с балетом «Спящая Красавица»

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Спящая Красавица» завершает трилогию постановок на музыку балетов П. И. Чайковского. В основе — классическое либретто, действие которого разворачивается в сказочном мире Шарля Перро. Зрителей ждут любимые персонажи, феи, герои известных сказок и драматическое появление Феи Карабос, накладывающей заклятие вечного сна на Принцессу Аврору.

В главных ролях Евгений Плющенко, Анна Щербакова и Александра Трусова, Евгения Медведева. Дети до трех лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.

Возрастное ограничение: 0+

Дата: с 5 по 9 января;

Время: по расписанию;

Место и адрес: Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145, Live Арена;

Стоимость билетов: от 1 тыс. рублей.

Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе

Весной 2026 года в Москве продолжится зимняя сказка благодаря ледовым шоу: команда Team Tutberidze возвращается с новой программой. Лучшие фигуристы России, воспитанники Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, снова вместе, чтобы подарить зрителям магию льда, вдохновение и незабываемые эмоции.

Шоу станет особенным: гостей ждут программы олимпийского сезона, эксклюзивные постановки и премьеры. Дети до трех лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.

Возрастное ограничение: 0+.

Дата: 22 апреля;

Время: 19:00;

Место и адрес: Москва, Ходынский бульвар, 3, ДС «Мегаспорт»;

Стоимость билетов: от 1 тыс. рублей.

Ранее стало известно, куда отправиться за зимним волшебством в Москве и области в 2026 году.