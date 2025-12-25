Лучшие ледовые шоу зимы 2025/26 в Москве: Плющенко, Навка и сказки, которые нельзя пропустить
Фото: [медиасток.рф]
Зимний сезон 2025/26 обещает стать по-настоящему сказочным в столичном регионе: ведущие продюсеры и звезды фигурного катания представляют масштабные ледовые шоу для всей семьи. Классические сюжеты, современные технологии, живая музыка, симфонические оркестры и выступления олимпийских чемпионов превращают каждую постановку в яркое событие новогодних каникул. Лучшие ледовые спектакли — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ледовое шоу Евгения Плющенко «Белоснежка»
Евгений Плющенко — легендарный фигурист, чьи представления — неизменный символ зимнего праздника для поклонников фигурного катания. Его ледовое шоу «Белоснежка» переносит зрителей в атмосферу волшебной сказки, где добро, искренность и внутренняя сила способны преодолеть любые испытания. По сюжету принцесса Белоснежка, роль которой исполняет Анна Щербакова — олимпийская, мировая и европейская чемпионка, проходит через знакомые каждому трудности, чтобы в финале одержать победу над злом.
Возрастное ограничение: 0+.
Дата: с 27 декабря по 4 января;
Время: 13:00, 18:00, 19:00;
Место и адрес: ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо»;
Стоимость билетов: от 500 рублей.
Ледовое шоу «Золушка»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представляет премьеру ледового шоу «Золушка», созданного по мотивам одной из самых любимых сказок. Легендарная история раскрывается в новой интерпретации — как современное высокотехнологичное представление на льду. Знакомый с детства сюжет превращается в масштабный спектакль с мультимедийными эффектами, сложными техническими элементами и выразительной хореографией.
Фото: [медиасток.рф]
В главных ролях — звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Егор Мурашов, Евгений Кузнецов.
Возрастное ограничение: 0+.
Дата: до 8 января;
Время: по расписанию;
Место и адрес: Москва, Ходынский бульвар, 3, ДС «Мегаспорт»;
Стоимость билетов: от 2 тыс. рублей.
Ледовое шоу-сказка с балетом «Щелкунчик»
Создатели ледового шоу с балетом «Щелкунчик» Яна Рудковская и Евгений Плющенко уверены, что эту классическую постановку можно и нужно смотреть каждый год. «Щелкунчик» давно стал семейной новогодней традицией, а в новом формате он выходит за пределы театральной сцены, превращаясь в масштабное зрелище. Объединив фигурное катание и классический балет в едином пространстве, шоу становится еще более зрелищным и доступным для широкой аудитории.
Фото: [медиасток.рф]
Балетные партии и фигурное катание будут поддерживаться яркими новыми мультимедийными решениями и костюмами, закадровый текст делает сказку более адаптивной и понятной для детей. В главных ролях — призер Олимпийских Игр по фигурному катанию Александра Трусова, серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов, фигурист Георгий Куница и чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная.
Дети до двух лет включительно могут посетить представление бесплатно без предоставления отдельного места.
Возрастное ограничение: 0+.
Дата: с 2 по 4 января;
Время: по расписанию;
Место и адрес: Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145, Live Арена;
Стоимость билетов: от 1 тыс. рублей.
Ледовое шоу «История любви Шахерезады»
Восточная сказка оживает на льду в шоу «История любви Шахерезады». Зрителей ждет гармоничное сочетание фигурного катания, восточной хореографии, впечатляющих декораций и спецэффектов.
Постановка создана по мотивам знаменитого цикла «Тысяча и одна ночь» и рассказывает историю любви персидского царя Шахрияра и мудрой Шахерезады в формате масштабного музыкально-театрального шоу.
Фото: [t.me/navkatatiana]
Возрастное ограничение: 0+.
Дата: с 13 по 23 февраля;
Время: по расписанию;
Место и адрес: Москва, улица Нижние Мневники, 10А, Навка Арена;
Стоимость билетов: от 1,5 тыс. рублей.
Ледовое шоу Ильи Авербуха «Буратино»
Илья Авербух представляет спектакль для всей семьи «Буратино», который пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках. В главных ролях — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Матвей Ветлугин и другие известные спортсмены.
В постановке участвуют фигуристы, танцоры, театральные актеры и цирковые артисты. Современная хореография, эффектные световые решения и высокий уровень комфорта для зрителей делают шоу ярким событием зимнего сезона.
Продолжительность — 2 часа 15 минут с одним антрактом.
Фото: [медиасток.рф]
Возрастное ограничение: 0+.
Дата: с 27 декабря по 7 января;
Время: по расписанию;
Место и адрес: Москва, Дворец гимнастики Ирины Винер, Лужники;
Стоимость билетов: от 3 тыс. рублей.
Ледовое шоу-сказка с балетом «Спящая Красавица»
Ледовое шоу Евгения Плющенко «Спящая Красавица» завершает трилогию постановок на музыку балетов П. И. Чайковского. В основе — классическое либретто, действие которого разворачивается в сказочном мире Шарля Перро. Зрителей ждут любимые персонажи, феи, герои известных сказок и драматическое появление Феи Карабос, накладывающей заклятие вечного сна на Принцессу Аврору.
В главных ролях Евгений Плющенко, Анна Щербакова и Александра Трусова, Евгения Медведева. Дети до трех лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.
Возрастное ограничение: 0+
Дата: с 5 по 9 января;
Время: по расписанию;
Место и адрес: Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145, Live Арена;
Стоимость билетов: от 1 тыс. рублей.
Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе
Весной 2026 года в Москве продолжится зимняя сказка благодаря ледовым шоу: команда Team Tutberidze возвращается с новой программой. Лучшие фигуристы России, воспитанники Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, снова вместе, чтобы подарить зрителям магию льда, вдохновение и незабываемые эмоции.
Шоу станет особенным: гостей ждут программы олимпийского сезона, эксклюзивные постановки и премьеры. Дети до трех лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.
Возрастное ограничение: 0+.
Дата: 22 апреля;
Время: 19:00;
Место и адрес: Москва, Ходынский бульвар, 3, ДС «Мегаспорт»;
Стоимость билетов: от 1 тыс. рублей.
