Один иностранец погиб: сотрудники МЧС РФ продолжают спасательную операцию на Эльбрусе

Спасатели нашли двоих альпинистов из незарегистрированной тургруппы на Эльбрусе, попросивших о помощи 22 апреля, сообщил телеграм-канал МЧС России. Однако на данный момент установить место нахождения всех туристов не удалось.

По информации ведомства, во вторник, 22 апреля, на 5300-метровой высоте запросила помощь группа туристов. Всего на вершине оказалось пять человек. Спасателям сообщили, что у двоих альпинистов началась горная болезнь. На место происшествия оперативно прибыли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ.

«К сожалению, один из двоих пострадавших туристов погиб», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что два человека смогли спастись самостоятельно. Еще одному оказали помощь спасатели. В настоящее время спасатели продолжают поиски пятого туриста. В спасательной операции участвуют 16 сотрудников, в распоряжении которых три единиц техники. Работа усложнена неблагоприятными погодными условиями: глубокими сугробами, ограниченной видимостью и порывистым ветром.

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