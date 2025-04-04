Такого вы еще не видели: топ-5 красивых мест для путешествий по России

Байкал, Камчатка и Карелия вошли в топ-5 самых красивых мест для путешествий по России по версии «Авиасейлс». Аналитики сервиса рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», во сколько обойдется добраться из Москвы до регионов с уникальной природой.

В рейтинг самых красивых мест вошел Байкал. Из Москвы летают прямые рейсы до Иркутска, время в пути составляет чуть более пяти часов. В апреле самый дешевый билет туда-обратно обойдется одному пассажиру от 15,7 тысячи рублей. Оптимальным выбором для путешествия на Байкал станет остров Ольхон, здесь можно найти не только фотогеничные места, но и отели, гостевые дома, чайные, рестораны и кафе. Кроме того, путешественники могут разместиться на Малом море в районе переправы — в Сахюрте или Куркуте. Многие также выбирают отдых в Листвянке, куда можно добраться из Иркутска за 1,5 часа.

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«Авиасейлс» также включили с топ-5 мест с уникальной природой внутри России Алтайские горы. В Горно-Алтайск есть прямые рейсы из Москвы, время в пути составляет около четырех часов. Стоимость билетов туда-обратно в апреле начинается от 15 тысяч рублей. Опытные путешественники советуют отправляться в горы на машине или можно доехать из Горно-Алтайска до понравившегося глэмпинга на трансфере и остаться там. Популярность также набирают ретриты в горах, многие отправляются на Алтай за духовными практиками, чтобы перезагрузиться после насыщенных офисных будней. Одним из самых востребованных на Алтае является село Чемал, рядом с которым находится остров Патмос, добраться на который можно только по подвесному мосту.

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Камчатка — еще одно из самых красивых мест в России. Полет из Москвы до Петропавловска-Камчатского займет порядка восьми часов, стоимость билетов туда-обратно в апреле составляет от 27 тысяч рублей на одного пассажира. Однако время и деньги, потраченные на дорогу, стоят пейзажей уникального полуострова — Халактырский пляж с вулканическим песком, Кроноцкий заповедник с Долиной гейзеров, самым большим на Камчатке озером Кроноцкое и действующим вулканом Кроноцкая сопка.

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Ближе и дешевле можно отправиться в Кавказские горы и Приэльбрусье. Из Москвы до Минеральных вод действуют прямые рейсы, время в пути — около трех часов. Самый дешевый билет в обе стороны в апреле обойдется около 13,4 тысячи рублей на одного человека. В регионе эксперты «Авиасейлс» советуют посетить Железноводск с дворцом эмира Бухарского, Пятигорск и Провал — подземную пещеру в склоне горы Машук с небольшим голубым озером, конечно, не обойдется путешествие без Кисловодска, со смотровых площадок которого в ясную погоду виден Эльбрус.

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Замыкает топ-5 мест с уникальной природой для путешествий по России по версии «Авиасейлс» Карелия. Добраться до Петрозаводска на самолете можно примерно за 1,5 часа, стоимость билетов туда-обратно в апреле стартует от 14,5 тысячи рублей. Многие выбирают отправиться в горный парк Рускеала, но опытные путешественники тоже найдут что-то новое для себя в Карелии, например, можно посетить Онежские или Беломорские петроглифы, национальные парки Калевальский или Паанаярви, острова Кузова в Белом море. Во время поездки стоит обязательно посетить Кижи — остров с музеем деревянного зодчества под открытым небом, здесь расположена церковь Преображения Господня, которая считается одной из самых красивых в России.

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