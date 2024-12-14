Один из богатейших людей Испании и основатель Mango погиб при падении в ущелье

Основатель испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик погиб при падении в ущелье, сообщил ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.

Информацию о гибели Исака Андика подтвердили несколько СМИ. Так, газета El PaÍs сообщила, что несчастный случай произошел в горах. Основатель Mango находился в автономном сообществе Каталония. 71-летний предприниматель упал в ущелье. Газета La Vanguardia уточнила, что на месте происшествия находились родные погибшего. Все вместе они были на экскурсии. Мужчина упал с высоты 150 метров.

Кроме того, информацию о гибели подтвердили в пресс-релизе Mango. В сообщении указано, что несчастный случай произошел в субботу, 14 декабря. Смерть Исака Андика была неожиданной новостью, уточнили в компании. В пресс-релизе выражены слова сожаления.

Бизнесмен Исак Андик родился в Турции. Согласно данным журнала Forbes, он входил в ТОП-5 самых богатых людей Испании. Предприниматель основал сеть Mango в 1984 году. В настоящее время по всему миру открыто около 2,7 тыс. торговых точек, в которых реализуют фирменные товары бренда.

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