Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Раисы Максимовой, которая ушла из жизни в возрасте 95 лет. Соболезнования опубликованы в телеграм-канале Правительства России.

В телеграмме указано, что кончина народной артистки РСФСР, актрисы МХТ имени Чехова Раисы Максимовой — это большая утрата не только для ее родных и близких людей, но и отечественной культуры.

«В Раисе Викторовне органично сочетались драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие сыграть множество запоминающихся ролей на сцене и в кино», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

В телеграмме отмечено, что великой артистке удавалось перевоплощаться в совершенно разных героинь. Она умела проникновенно исполнять роли, раскрывая глубинные переживания своих персонажей. Фильмы и спектакли с ее участием были замечены широкой аудиторией. В мыслях тех, кто ценил и всегда будет помнить артистку, Раиса Викторовна останется отзывчивым и душевным, открытым и щедрым человеком. Ее талант покорил сердца миллионов зрителей.

На церемонии прощания, которая проходила в Москве, зачитали телеграмму от президента России Владимира Путина. Глава государства выразил соболезнования. В телеграмме упоминается о роли артистки в развитие культуры. Путин уверен, что память о ней будет бессмертной.

Ранее сообщалось, что актриса из сериала «Универ» умерла после операции на желудке.