Один из супругов сменил пол: Тюменский суд вынес вердикт семейной паре

Тюменский суд отказал семейной паре в сохранности брака после того, как один из супругов сменил пол, сообщает nashgorod.ru . Адвокат считает решение необоснованным.

«У нас в стране нет закона, на основе которого пару, которая в какой-то момент стала однополой, можно развести», - отмечает адвокат семейной пары

Изначально брак был заключен между мужчиной и женщиной. Позже жена решила сменить пол и внести изменения в свои документы. Прокуратура Тюменской области посчитала, что в таком случае брак пары нельзя считать законным. Дело передали в суд, где с мнением прокуратуры согласились. Семейная пара подала апелляцию с требованием считать брак законным и не расторгать его.

«Наш закон пока лишь запрещает вступать в брак представителям одного пола. А потому решение о разводе незаконно — закона ведь не существует», - рассказывает адвокат Павел Руснаков

Адвокат Павел Руснаков предложил продолжить заседание после принятия Государственной Думой поправок в статью 16 Семейного кодекса, которые ожидаются в ближайшее время. Но суд не согласился и вынес вердикт.

«Насколько мне известно, факт этого развода — не инсайд журналистов. Это все закрутилось с подачи силовиков, эту информацию в мир отправили намеренно», - рассказывает коллега адвоката Павла Руснакова

Прежнее решение суда осталось неизменным. Брак считается расторгнутым. Павел Руснаков уверен, что это первое заседание в России, которое можно назвать «ЛГБТ-делом». Подобных прецедентов в судебной практике ранее не было.