Жители Екатеринбурга пожаловались на повторившееся отключение горячей воды

Mash: тысячи жителей Екатеринбурга на месяц остались без горячей воды

Общество

В Екатеринбурге около двух тысяч жителей ЖК «Южный сад» на несколько недель остались без горячей воды из-за ремонта теплосетей. Жильцы пожаловались на затянувшиеся сроки работ и обратились в прокуратуру, к мэру города и губернатору региона. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash, передает газета.ру.

Изначально жителям сообщили, что подачу горячей воды перенесут из-за ремонта теплосетей. Однако, по словам жильцов, к третьей неделе отключения работы фактически еще не начались. После обращений граждан ситуация получила дополнительное внимание со стороны городских властей.

В мэрии заявили, что постараются решить проблему к 25 сентября. Коммунальные службы приехали к дому и начали подготовительные работы: специалисты раскопали участок земли, чтобы получить доступ к коммуникациям.

На момент проведения работ в домах появилась холодная вода, однако горячее водоснабжение оставалось недоступным. Жильцы также рассказали, что похожая ситуация с продолжительным отсутствием воды уже возникала годом ранее.

Еще один случай проблем с водоснабжением произошел в поселке Сындасско на Таймыре. 15 сентября во время шторма там разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, из-за чего в воду попало около 200 тонн горючего. Кроме того, почти 500 жителей поселка остались без связи и питьевой воды.

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