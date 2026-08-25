Три аппарата с интеллектуальными опциями: что изменилось в операционных Пушкинской больницы

Центр анестезиологии и реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. получил мощное техническое пополнение. Три новейших наркозно-дыхательных аппарата поступили в медучреждение в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья». На их приобретение из региональной казны направлено около ₽14 млн. Оборудование уже смонтировано и введено в эксплуатацию в операционных блоков стационаров №1 и №2.

«Мы оснащены наркозно-дыхательными аппаратами экспертного класса для проведения комбинированной анестезии с применением ингаляционных анестетиков и искусственной вентиляции легких, многофункциональными прикроватными мониторами, перфузорами, инфузоматами и т.д. В своей работе врачи анестезиологи-реаниматологи имеют возможность применять современные методы и виды анестезиологических пособий. Современное оборудование создает не только комфорт для работы сотрудников, но и, главное — значительно повышает качество и безопасность оказания медицинской помощи», — уточняет заведующий центром анестезиологии реанимации, кандидат медицинских наук Михаил Петрович Козиев.

Современные устройства оснащены интеллектуальными системами контроля, газоанализаторами, которые отслеживают концентрацию кислорода, углекислого газа и ингаляционных анестетиков, а также многоуровневой защитой. Это позволяет врачам анестезиологам-реаниматологам и медсестрам-анестезистам выполнять манипуляции с максимальной точностью. Ежедневно в 15 операционных больницы проводятся анестезиологические пособия с применением передового оборудования.

В состав центра входят четыре отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии, где трудится высококвалифицированный персонал. Новая техника повысит уровень медицинской помощи и безопасность пациентов в ходе оперативных вмешательств.