Политолог оценил, как победа «Адилет» в Казахстане отразится на отношении республики к России

В Казахстане подведены итоги выборов в новый однопалатный парламент — Курултай. Партия «Адилет» получила поддержку более 70 процентов избирателей. О причинах такого результата и его последствиях рассказал политолог Никита Мендкович, сообщает ВФокусе Mail.

По оценке эксперта, убедительная победа новой партии не стала сюрпризом для наблюдателей, хотя она была создана всего за два месяца до голосования. Эксперт пояснил, что формально в состав «Адилет» вошла партия «Адет», однако на руководящих постах и в верхней части списка остались прежние фигуры, аффилированные с администрацией президента.

«Это не победа, а ребрендинг. Партию власти „Аманат“ просто переименовали, весь результат держится исключительно на административном ресурсе», — подчеркнул эксперт.

Мендкович назвал избирательную кампанию в Казахстане «одной из наиболее управляемых среди постсоветских государств». Он также обратил внимание, что слияние партий вызвало недовольство среди активистов правящей, поскольку решение было принято без съезда и без консультаций с членами партии. Многие из них узнали о слиянии из СМИ, что, по мнению политолога, указывает на жесткое административное управление партийной системой.

«В Казахстане политические решения принимаются не в публичном поле, а в кабинетах. Партии здесь — это имитация, каждая из которых должна формально закрывать свой сегмент политического спектра. Но по факту это просто список назначенных чиновников и активистов, спущенный сверху», — пояснил политолог.

Касаясь фигуры президента Касым-Жомарта Токаева, Мендкович заявил, что попытки консолидировать власть вокруг него «абсолютно иллюзорны». По его словам, глава государства удерживается у власти не благодаря личной силе, а вопреки — он не интегрирован ни в одну из элитных групп, не угрожает крупным игрокам и устраивает всех.

Эксперт также прогнозирует, что смена парламентского состава не отразится на отношениях с Россией, так как внешнеполитический курс Казахстана определяется президентом, а не депутатским корпусом.

«Новый Курултай и победа „Адилет“ — это внутренняя реформа, которая не затронет двусторонний диалог с Москвой», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Совфеде РФ оценили шансы проведения выборов на Украине.