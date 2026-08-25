Более 2 тыс. выпускников педагогических вузов начнут работать в школах Подмосковья с 1 сентября. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, в областных школах работают в общей сложности 53 тыс. педагогов. В их числе — свыше 14 тыс. молодых специалистов.

«По статистике, 85% ребят, завершивших обучение в наших педагогических вузах ГГТУ и ГСГУ, остаются трудиться в школах региона, и в этом году каждый пятый выпускник устроился в школу по целевому договору», — отметила она.

В Подмосковье наблюдается рост интереса абитуриентов к педагогическим специальностям. В этом году число таких заявлений в вузах региона увеличилось почти в 1,5 раза.

В рамках программы поддержки молодых педагогов при трудоустройстве они получают пособие в размере ₽150 тыс. Также в течение трех лет после трудоустройства они могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 6 ₽тыс. Помимо этого, предусмотрены надбавки за классное руководство.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность учебного корпуса лицея им. Д. И. Менделеева в Клину.